Президент Хорватии: "Не обойдется без разговоров о футболе с Медведевым"

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович намерена встретиться с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в рамках своего визита в Сочи, где посетит матч 1/4 финала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии. Также она намерена пообщаться с хорватскими футболистами после игры.

– Я была в Сочи в октябре на встрече с Владимиром Путиным. Тогда это было мероприятие совсем иного рода. Сегодня я надеюсь повеселиться, несмотря на ограничения, которые предписывает протокол, – цитирует RT Грабар-Китарович. – В Нижнем Новгороде меня очень тепло приняли мэр города и губернатор области.

Сегодня тоже будут мероприятия с официальными лицами, а вечером мы встретимся с премьер-министром Дмитрием Медведевым, чтобы обсудить отношения наших стран и экономику. Наверное, не обойдется без разговоров о футболе. Сегодня обязательно пообщаюсь с игроками после матча в раздевалке.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

Все о сборной России по футболу на ЧМ-2018 – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь