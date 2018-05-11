Президент Хорватии намерена посетить чемпионат мира-2018

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович намерена посетить чемпионат мира-2018, который пройдет в 11 городах России. Окончательное решение будет принято в зависимости от рабочего графика главы государства.

"Президент Хорватии хочет посетить чемпионат мира по футболу в России. Однако сейчас нет уверенности в том, что глава государства найдет свободное время для поездки, учитывая официальные обязательства Колинды Грабар-Китарович", – заявили "Известиям" в пресс-службе администрации президента Хорватии.