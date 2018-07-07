Президент Хорватии надеется на победу своей сборной в матче ЧМ-2018 против России

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович надеется на победу своей сборной в матче 1/4 финала чемпионата мира против России.

- Мне сегодня очень понравилось в Сочи, как и в Нижнем Новгороде несколько дней назад, - цитирует Грабар-Китарович РИА Новости. - Я знаю, что, к сожалению, сегодня вечером кому-то из нас придется попрощаться, а другая команда пойдет дальше. Конечно, я болею за Хорватию и желаю, чтобы хорватская команда прошла дальше. Но я думаю, что это футбольное событие.

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