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Президент Хорватии надеется на победу своей сборной в матче ЧМ-2018 против России


Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович надеется на победу своей сборной в матче 1/4 финала чемпионата мира против России

Мне сегодня очень понравилось в Сочи, как и в Нижнем Новгороде несколько дней назад, - цитирует Грабар-Китарович РИА Новости. - Я знаю, что, к сожалению, сегодня вечером кому-то из нас придется попрощаться, а другая команда пойдет дальше. Конечно, я болею за Хорватию и желаю, чтобы хорватская команда прошла дальше. Но я думаю, что это футбольное событие.

Россия - Хорватия

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_ourteam/20180707/1139079779.html

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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