Президент Хорватии на русском языке поблагодарила Россию за чемпионат мира. Видео

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на русском языке поблагодарила россиян за теплый прием на ЧМ-2018. В финале чемпионата мира сборная Хорватии сыграет со сборной Франции.

– Здравствуйте, российские болельщики. От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный прием, - говорится в обращении президента на ее странице в Фейсбуке. - Вы прекрасные хозяева. Сегодня болейте за Хорватию! Давайте радоваться вместе, спасибо, Россия! Мы идем, Хорватия.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)