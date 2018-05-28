Президент ФИФА встретился с Манчини перед дебютом тренера в сборной Италии

Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил матч сборной Италии и Саудовской Аравии и все время перед игрой провел, общаясь с главным тренером "Скуадры Адзурры" Роберто Манчини. (Дмитрий СИМОНОВ)

53-летний Манчини стал наставником итальянской национальной команды 15 мая. Его контракт рассчитан на два года.

Напомним, что итальянцы не смогли пробиться в финальную стадию чемпионата мира, проиграв в стыковых матчах шведам (0:1, 0:0). В то же время сборная Саудовской Аравии выступит на мировом первенстве в группе А вместе с командами России, Уругвая и Египта.

Встреча Италии и Саудовской Аравии пройдет сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени.

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