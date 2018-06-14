Президент ФИФА Инфантино посетит матч между Египтом и Уругваем

Президент ФИФА Джанни Инфантино планирует посетить матч чемпионата мира между соперниками России по группе А сборными Египта и Уругвая. Ранее глава ФИФА заявил, что собирается посмотреть игры всех 32 двух команд турнира и посетить каждый из 11 городов, в которых проводятся матчи.

- Джанни Инфантино прилетает в Екатеринбург в пятницу и сразу едет на матч, - приводит ТАСС слова заместителя губернатора Свердловской области Сергея Швиндта.

Матч Египет - Уругвай начнется в 21.00 по московскому времени.

Напомним, сегодня Инфантино побывал на матче открытия чемпионата мира между командами России и Саудовской Аравии.