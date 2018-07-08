Президент ФФУ: "Многие патриоты Украины чувствовали себя немножко хорватами"

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко поздравил сборную Хорватии с победой над сборной России (2:2, по пенальти - 4:3) в 1/4 финала ЧМ-2018.

- Поздравляю моего хорватского коллегу и друга Давора Шукера с победой и выходом сборной Хорватии в полуфинал чемпионата мира-2018! Многие патриоты Украины сегодня явно чувствовали себя немножко хорватами, - написал президент на своей странице в Фейсбуке. - К слову, в четверке лучших футбольных команд мира сборная Хорватии в последний раз была в 1998 году, когда в ее составе блистал Давор Шукер.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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