Президент ФФУ: "Многие патриоты Украины чувствовали себя немножко хорватами"

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко поздравил сборную Хорватии с победой над сборной России (2:2, по пенальти - 4:3) в 1/4 финала ЧМ-2018.
- Поздравляю моего хорватского коллегу и друга Давора Шукера с победой и выходом сборной Хорватии в полуфинал чемпионата мира-2018! Многие патриоты Украины сегодня явно чувствовали себя немножко хорватами, - написал президент на своей странице в Фейсбуке. - К слову, в четверке лучших футбольных команд мира сборная Хорватии в последний раз была в 1998 году, когда в ее составе блистал Давор Шукер.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/