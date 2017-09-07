Президент FFF выразил уверенность в том, что Зидан хочет возглавить сборную Франции

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре допустил, что в будущем главным тренером сборной Франции станет наставник "Реала" Зинедин Зидан. Функционер подчеркнул, что в данный момент у специалиста имеется контракт с "Королевским клубом", в котором прописана высокая зарплата.

– Уверен, Зидану нравится сборная Франции, – цитирует AS Ле Гре. – В данный момент у него на руках продолжительный контракт с "Реалом", в котором прописана высокая заработная плата. Я хорошо знаком с Зинедином, он знает себе цену. В будущем мы наверняка пообщаемся на тему сборной... Уверен, ему нравится эта мысль.