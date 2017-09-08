Президент FFF: "Не имею ничего против Бензема"

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре допустил, что в будущем нападающий "Реала" Карим Бензема может вернуться в сборную Франции. Ранее сообщалось, что 78 процентов болельщиков национальной команды высказались против возвращения в сборную форварда, который из-за скандала с шантажом Матье Вальбуэна не играет за "трехцветных" с октября 2015 года. 19 процентов проголосовали за возвращение и 3 процента воздержались.

– Бензема – хороший футболист, регулярно демонстрирующий свой высокий уровень в "Реале", – цитирует AS Ле Гре. – Я восхищаюсь тем, что он делает в составе своей команды. Не имею ничего против Бензема. Возвращение в сборную? Кто знает, что произойдет в будущем.

Напомним, что в начале июля Бензема выиграл дело в Верховном суде Франции по поводу шантажа Вальбуэна.