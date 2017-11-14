Президент Федерации футбола Нигерии: "Россия готова к проведению ЧМ-2018"

Президент Федерации футбола Нигерии Амажу Пинник считает, что Россия уже готова к проведению чемпионата мира-2018. Он также отметил, что мечтает о том, чтобы национальная команда завоевала кубок мира.

– Мы находимся здесь два дня и высоко оцениваем организацию и гостеприимство, с которым нас встретили и уверены, что Россия готова к чемпионату мира – приводит "Р-Спорт" слова Пинника. – Россия по праву достойна проведения чемпионата мира. Мы очень надеемся, что кубок мира посетит Нигерию, вернется в Россию на чемпионат мира, а потом вновь окажется у нас – это наша мечта.

Напомним, сборная Нигерии пробилась в финальную часть ЧМ-2018, которая пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Сегодня нигерийцы сыграют в товарищеском матче с Аргентиной в Краснодаре. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.