Президент Федерации футбола Франции: "У Дешама контракт до 2020 года, переговоров с Зиданом не будет"

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре отметил, что национальную сборную продолжит тренировать Дидье Дешам. По его словам, никаких переговоров с бывшим главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом не было.

– Зидан завтра может возглавить "Ювентус", я ничего не знаю, – цитирует AS Ле Гре. – Я был удивлен (его уходом из "Реала"), как и все. Не надо создавать противостояние Дешам–Зидан.

Чемпионат мира мы начинаем с Дидье. Его контракт рассчитан минимум до 2020 года. Слава богу. Представьте, если бы мы не подписали его... Лучше подстраховаться, чтобы не было проблем.

Никаких переговоров с Зиданом в предстоящем году не будет. При встрече мы, конечно, пообщаемся, но Дешам будет работать до 2020 года, если не дольше.