Президент Федерации футбола Аргентины: "Москва готова принять чемпионат мира уже сегодня"

Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа в интервью RT отметил, что Москва – прекрасный во всех отношениях город. По его словам, столица очень хороша готова к чемпионату мира-2018.

– Сборная Аргентины провела в Москве около недели. Насколько столица готова к ЧМ по футболу?

– Я считаю, что очень хорошо готова. Москва – прекрасный во всех отношениях город, очень безопасный. А главное, чувствуется, с каким гостеприимством здесь готовы встретить ЧМ. И это, на мой взгляд, крайне важно для того, чтобы турнир прошел удачно, а люди приезжали и хорошо проводили время, наслаждались городом. Здесь царят спокойствие и уют, заметны улучшения инфраструктуры, которые Россия провела, чтобы принять чемпионат мира.

– Как вы считаете, на улицах Москвы уже началась "футбольная лихорадка", или все еще впереди?

– Она уже приближается. Конечно, перед самым чемпионатом, после жеребьевки, когда люди узнают, в каком городе будет играть их сборная, многое изменится. После прибытия делегаций атмосфера станет еще горячее, а уж когда начнется сам футбол, все будет совсем иначе. Город наводнят болельщики, которые приедут сюда, чтобы пережить яркие эмоции. Чемпионат – это нечто особенное: есть люди, которые ездят на все чемпионаты мира, переживают, наслаждаются игрой. Мы все это почувствуем.

Напомним, что матч Аргентина - Нигерия состоится завтра на стадионе "Краснодар", начало игры – 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.