Президент Бразилии принял приглашение посетить ЧМ-2018

Президент Бразилии Мишель Темер принял приглашение Президента РФ Владимира Путина посетить матчи чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС. Приглашение распространяется не только на матч открытия, но и на все игры турнира.

- Президент Темер принял приглашение. Они не обговорили только даты визита, - пояснили в администрации президента Бразилии.

Бразилия на ЧМ-2018 сыграет в группе со Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, "Открытие Арена").

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