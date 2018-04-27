08:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Президент Бразилии принял приглашение посетить ЧМ-2018

1

Президент Бразилии Мишель Темер принял приглашение Президента РФ Владимира Путина посетить матчи чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС. Приглашение распространяется не только на матч открытия, но и на все игры турнира.

- Президент Темер принял приглашение. Они не обговорили только даты визита, - пояснили в администрации президента Бразилии.

Бразилия на ЧМ-2018 сыграет в группе со Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, "Открытие Арена").

Полный календарь чемпионата мира по футболу

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5162266

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Молодец!

08:23

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!