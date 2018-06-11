Президент Азербайджана приедет на открытие чемпионата мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поедет на открытие чемпионата мира-2018, информирует РИА Новости.

Церемония открытия пройдет 14 июня на московском стадионе "Лужники" перед первым матчем турнира, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии. Шоу начнется за полчаса до игры - в 17.30 по московскому времени.



"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии. Встреча пройдет 14 июня и начнется в 18.00 по московскому времени.

Робби Уильямс, Гарифуллина и Роналдо выступят на церемонии открытия ЧМ-2018 //

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