Президент Аргентины поблагодарил Рохо за победный гол

Президент Аргентины Маурисио Макри поблагодарил защитника сборной страны Маркоса Рохо за победный гол в ворота Нигерии на чемпионате мира-2018 (2:1). Победа позволила аргентинцам выйти в 1/8 финала мирового первенства.
"Спасибо, ребята! Я очень люблю тебя, Рохо дорогой!" - написал Макри в Твиттере.
Gracias muchachos! Te quiero mucho Rojo querido!!– Mauricio Macri (@mauriciomacri) 26 июня 2018 г.
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