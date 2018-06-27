Президент Аргентины поблагодарил Рохо за победный гол

Президент Аргентины Маурисио Макри поблагодарил защитника сборной страны Маркоса Рохо за победный гол в ворота Нигерии на чемпионате мира-2018 (2:1). Победа позволила аргентинцам выйти в 1/8 финала мирового первенства.

"Спасибо, ребята! Я очень люблю тебя, Рохо дорогой!" - написал Макри в Твиттере.

Gracias muchachos! Te quiero mucho Rojo querido!! – Mauricio Macri (@mauriciomacri) 26 июня 2018 г. ​

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