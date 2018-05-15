Президент Аргентины не принял окончательного решения об отмене поездки на ЧМ-2018

Посол Аргентины в России Рикардо Лагорио объявил, что президент страны Маурисио Макри пока не принял окончательного решения об отмене поездки на чемпионат мира в 2018 году. По словам дипломата, визит в Россию еще возможен.

Ранее сообщалось, что президент Аргентины не поедет на турнир из-за тяжелой экономической ситуации в стране.

– Я пока не могу подтвердить отмену визита, – цитирует ТАСС Лагорио. – Он президент, и сроки принятия решения зависят от него. Могу лишь сообщить, что президент – страстный футбольный болельщик.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Хозяева турнира в группе А встретятся со сборными Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. Аргентинцы сыграют в группе D с Исландией, Хорватией и Нигерией.

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