Президент Аргентинской футбольной ассоциации: "У нас есть лучший игрок в мире"

Президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа считает реальной целью своей национальной команды участие в полуфинале чемпионата мира. Он также признался, что сборная прогрессирует благодаря действиям нападающего Лионеля Месси.

- Попасть в четверку лучших команд - это реальная цель, - сказал Тапиа в интервью TyC Sports. - Месси много дает аргентинскому футболу. Рост нашей сборной сопряжен с тем, что за нее выступает лучший игрок в мире.

Сборная Аргентины в рамках группового этапа встретится с командами Исландии (16 июня, Москва, "Спартак"), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

Все о чемпионате мира-2018