Пресс-атташе сборной: "Ротация состава? Тренерский штаб решит в день игры"

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров рассказал о подготовке к заключительному матчу группового турнира чемпионата мира-2018 против Уругвая. Игра состоится 25 июня в Самаре. Россия и Уругвай уже обеспечили себе место в плей-офф и в очной встрече определят, кто займет первое место в группе.

- У нас хорошее настроение, позитивный фон, - сказал Владимиров. - Мы уже вышли из группы в стадию плей-офф. Осталось решить только один вопрос - с какого места. Это решит игра с Уругваем. Сегодня у команды был плодотворный день. Она провела интенсивную тренировку. Она длилась более часа. В ней приняли участие все игроки, кроме Алана Дзагоева, который остался в Москве и продолжает заниматься по своей программе реабилитации. Затем в 17 часов сборная отправилась на самолете в Самару. Полет длился порядка полутора часов. Все хорошо - нормально долетели. Тепло в Москве, тепло в Самаре. Команда уже заселилась и приступает к непосредственной подготовке к матчу. Состав? Он обычно определяется в день игры.

- Как себя чувствует Жирков? - вопрос от корреспондента "СЭ".

- Он занимался в общей группе. У него нет никаких противопоказаний. Провел полноценное занятие. Наравне со всеми.

- По вашим ощущениям, будет ротация состава?

- Я не оперирую такими категориями, как ощущения. Сложно сказать. Сегодня прошла тренировка, завтра будет еще одна. И в день игры тренерский штаб примет решение.

- На тренировке побывал Виталий Мутко. О чем он говорил с футболистами?

- Он довольно часто приезжает к нам. И на каждой игре бывает. Не первый раз был в Новогорске. По традиции общается в легком режиме, без какого-либо давления. Желает удачи. Обычное человеческое общение.(Дмитрий СИМОНОВ)

Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское) //

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