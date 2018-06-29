12:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Пресс-атташе сборной России вернул фотоаппарат журналисту AP. Видео


На тренировке сборной России один из фотокорреспондентов агентства AP потерял камеру. Ее нашел пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров и вернул владельцу. При этом сам журналист до того, как Владимиров несколько раз крикнул о пропаже, даже не подозревал, что лишился аппаратуры стоимостью около 150 тысяч рублей. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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