Пресс-атташе сборной России вернул фотоаппарат журналисту AP. Видео

На тренировке сборной России один из фотокорреспондентов агентства AP потерял камеру. Ее нашел пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров и вернул владельцу. При этом сам журналист до того, как Владимиров несколько раз крикнул о пропаже, даже не подозревал, что лишился аппаратуры стоимостью около 150 тысяч рублей. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Фотограф AP потерял на тренировке сборной фотик за 2 тыщи долларов. Добрый Игорь Владимиров вернул технику владельцу pic.twitter.com/qIDIrMfUk1 – Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 29 июня 2018 г.

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