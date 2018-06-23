20:03 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Пресс-атташе сборной России: "У Черчесова усы как усы. Но сейчас, видите, помогают"


Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров подчеркнул: он не знает, везучие ли усы у главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

- Почему у Черчесова такие везучие усы?

- Усы как усы. Я их вижу все время одинаковыми, поэтому не знаю. Везучие они или нет. Сейчас, видите, помогают. (Дмитрий СИМОНОВ)

Напомним, что акцию "Усы надежды" запустил российский шоумен Иван Ургант.

Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

Около 20 болельщиков встретили сборную России в Самаре. С усами надежды //
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