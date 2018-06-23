Пресс-атташе сборной: "До старта ЧМ давление было большим. Сейчас стало полегче"

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров рассказал, как идет подготовка к матчу с Уругваем.



- Насколько готовы футболисты выкладываться по максимуму в следующей игре? Не будут ли экономить силы на 1/8 финала?



- Только на полную. Об этом говорят все игроки после каждой тренировки. Говорят все как один, что это чемпионат мира и нет проходных матчей. Домашний турнир, соперник из топ-категории. Никаких послаблений себе никто делать не станет.



- Кто предпочтительней - Испания или Португалия?



- Из двух наших групп мы играем первыми. Потому будет так: сначала мы определим свои места. А затем Португалия, Испания и Иран будут, если можно так выразиться, разбирать нас с Уругваем.



- Футболисты обсуждают другие матчи чемпионата мира? Может быть, какая-то из игр произвела особое впечатление - на игроков и тренерских штаб.



- Весь чемпионат смотрится. Вот сегодня: сели в самолет - смотрим, как играют. Вышли - то же самое. У каждого, конечно, свои предпочтения. Но игроки активно наблюдают за всеми матчами - это факт.



- Насколько сильно сейчас давление на команду?



- Этот вопрос нам задают почти после каждой тренировки. До начала чемпионата давление было чуть больше. Сейчас стало полегче. Справились с первым волнением. Хорошо сыграли два матча. (Дмитрий СИМОНОВ)



Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Как попасть на матчи чемпионата мира по футболу-2018 в России:

где и как купить билеты на турнир