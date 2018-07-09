Пресс-атташе Хорватии не позволил ответить Манджукичу про Виду и Вукоевича

Пресс-атташе сборной Хорватии не позволил нападающему Марио Манджукичу ответить на вопрос про отстранение Огнена Вукоевича и извинения Домагоя Виды на пресс-конференции в Москве.



- Я думаю, мы довольно четко обозначили позицию по данному вопросу, - сказал пресс-атташе хорватов. - Мы все написали в нашем пресс-релизе и дальше эту историю развивать не будем. (Юлия ЯКОВЛЕВА)



Напомним, Вида с Вукоевичем скандировали: "Слава Украине!" после победы над Россией (2:2, пенальти - 4:3) в четвертьфинале чемпионата мира. Хорватский футбольный союз отстранил Вукоевича от турнира, в отношении Виды санкций применено не было.

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

Вида и Вукоевич извинились. И одного все же выгнали из сборной //

Вукоевич выведен из состава делегации сборной Хорватии. Вида - без санкций