Премьер-минстр Японии мечтает, чтобы его сборная сыграла с Россией в финале ЧМ-2018

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ мечтает, чтобы его сборная вместе с Россией дошла до финала чемпионата мира-2018.

- Давайте представим, что Япония, одержав победы в матчах, будет сражаться в финале с Россией, - цитирует RT Абэ. - Такие мечты посещают меня сейчас, я заразился каким-то странным оптимизмом, может быть, из-за разницы во времени.

Япония сыграет на ЧМ-2018 в группе H с Колумбией (19 июня, Саранск), Сенегалом (24 июня, Екатеринбург) и Польшей (28 июня, Волгоград).

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей