08:21 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Премьер-министр Японии поблагодарил сборную за выступление на ЧМ-2018

Кейсуке ХОНДА. Фото REUTERS
Кейсуке ХОНДА. Фото REUTERS

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил благодарность игрокам национальной команды за выступление на чемпионате мира-2018.

Накакнуне японцы проиграли сборной Бельгии (2:3) в 1/8 финала.

- Искренне благодарю всех представителей сборной Японии, которые сделали все возможное до самого конца и подарили нам много эмоций, - написал политик в Твиттере. - Спасибо за захватывающие дни, которые прошли, как во сне.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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