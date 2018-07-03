Премьер-министр Японии поблагодарил сборную страны за выступление на чемпионате мира

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил благодарность футболистам национальной сборной страны за выступление на ЧМ-2018. Вчера японцы уступили сборной Бельгии (2:3) в 1/8 финала.

- Искренне благодарю всех представителей сборной Японии, которые сделали все возможное до самого конца и подарили нам много эмоций, - написал политик в Твиттере. - Спасибо за захватывающие дни, которые прошли, как во сне.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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