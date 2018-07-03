Премьер-министр Японии поблагодарил сборную страны за выступление на чемпионате мира

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил благодарность футболистам национальной сборной страны за выступление на ЧМ-2018. Вчера японцы уступили сборной Бельгии (2:3) в 1/8 финала.
- Искренне благодарю всех представителей сборной Японии, которые сделали все возможное до самого конца и подарили нам много эмоций, - написал политик в Твиттере. - Спасибо за захватывающие дни, которые прошли, как во сне.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Все о чемпионате мира по футболу-2018
最後まで全力を尽くし、たくさんの感動を与えてくれたサッカー日本代表の皆さんに、心から感謝します。毎日がわくわくで、夢のような２週間をありがとう！– 安倍晋三 (@AbeShinzo) 2 июля 2018 г.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/