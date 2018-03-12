Премьер-министр Великобритании подтвердила возможность бойкота чиновниками ЧМ-2018

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подчеркнула, что правительство страны рассмотрит вопрос о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 чиновниками и другими официальными представителями в качестве одной из возможных мер по отношению к России в деле с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает The Guardian. При этом, по ее словам, вопрос отказа от участия в турнире футбольной сборной не поднимается и не стоит на повестке дня.
6 марта глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что Англия может отказаться от поездки на турнир в России из-за российского следа в деле Скрипаля. Экс-сотрудник ГРУ был обвинен в шпионаже в пользу Великобритании, осужден за госизмену в 2006 году, а позже обменян на задержанных в США граждан России. 4 марта 66-летний бывший полковник был госпитализирован в критическом состоянии вместе с 33-летней дочерью Юлией после того, как они были найдены без сознания в торговом центре со следами отравления.
При этом после заявления Джонсона в МИД пояснили, что бойкот касается только официальной делегации, к тому же решения о нем пока не принято.
Сборная Англии на чемпионате мира-2018 сыграет в группе с Тунисом (18 июня, Волгоград), Панамой (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгией (28 июня, Калининград).
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Для убийства Скрипаля было применено нервно-паралитическое вещество «Новичок», разработанное в СССР для применения в химическом ОМП. Британское правительство считает попытки убийство Скрипала применением химорижия в британском городе по британским гражданам (пострадали не только Скрипаль и его дочь). Дочь Скрипаля, между прочим – гражданка России.
00:08
rusfed 2.0
Последствий у убийства Скрипалей будет больше, чем у сбитого боинга. Потому что британцы считают это актом военной агрессии против мирных жителей Великобритании на территории Великобритании.
23:29 12 марта
Tribunal Z
Надо Англию как зачинщика, тем более по выдуманным политическим мотивам, просто исключить на три срока проведения чемпионатов мира, то бишь в 2018, 2022 и в 2026 годах. Пусть посмотрят телевизор и банан пососут
22:52 12 марта
баламошка
Вдумайтесь в их заявления и попытайтесь понять всё их лицемерие) У нас политике тоже красавцы, но сейчас речь не о них. Чем они Россиию попрекают?! Уроды-лицемеры. Я не в курсе чё там почём с предателем Родины (был он, не был, убит-не убит - мне до лампочки, я секретными материалами не интересуюсь). Меня другое интересует. Вот у этих самых "правдорубов" нет спецлужб своих или что?! Они не готовят для себя шпионов или что?! Они не гладят по головке чужих шпионов или что?! Лицемеры высшего порядка! Так что вот тебе мой совет, моральный урод, если хочешь убивать людей пачками - иди в политику!!!)) Можно легко одновременно орать о демократии , о свободах и бомбить Ирак!
22:32 12 марта
karlikf1
Да и хрен на их! Меньше народу, больше кислороду.
22:31 12 марта
баламошка
Ты кто такая?! Давай досвиданья! НедоТэтчер недоМаргарет.
22:25 12 марта
Александр Тильзитский
Да на кой ваши официальные рожи нужны в России....
22:21 12 марта