Премьер-министр Великобритании подтвердила возможность бойкота чиновниками ЧМ-2018

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подчеркнула, что правительство страны рассмотрит вопрос о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 чиновниками и другими официальными представителями в качестве одной из возможных мер по отношению к России в деле с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает The Guardian. При этом, по ее словам, вопрос отказа от участия в турнире футбольной сборной не поднимается и не стоит на повестке дня.

6 марта глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что Англия может отказаться от поездки на турнир в России из-за российского следа в деле Скрипаля. Экс-сотрудник ГРУ был обвинен в шпионаже в пользу Великобритании, осужден за госизмену в 2006 году, а позже обменян на задержанных в США граждан России. 4 марта 66-летний бывший полковник был госпитализирован в критическом состоянии вместе с 33-летней дочерью Юлией после того, как они были найдены без сознания в торговом центре со следами отравления.

При этом после заявления Джонсона в МИД пояснили, что бойкот касается только официальной делегации, к тому же решения о нем пока не принято.

Сборная Англии на чемпионате мира-2018 сыграет в группе с Тунисом (18 июня, Волгоград), Панамой (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгией (28 июня, Калининград).