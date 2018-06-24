Премьер-министр Португалии посетит матч своей национальной команды в Саранске

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта приедет в Россию и посетит матч чемпионата мира Португалия – Иран в Саранске.

- Премьер-министр завтра приедет в Саранск на матч сборной Португалии, - цитирует "Р-Спорт" свой источник в посольстве страны в Москве.

При этом отмечается, что Кошта не планирует посещать Москву во время своего визита.

Напомним, португальская сборная после двух туров группового этапа имеет в активе четыре очка, а иранцы - три. Обе команды сохраняют шансы на выход в 1/8 финала турнира.

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