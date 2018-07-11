Премьер-министр Израиля посетит матч 1/2 финала ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин в среду, 11 июля, встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает пресс-служба Кремля. Также израильйский политик планирует посетить матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 между сборными Англии​ и Хорватии.

Хорватия – Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала – начало в 21.00 (время московское)

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