Премьер-министр Австралии доволен выступлением сборной страны на ЧМ-2018

Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл остался доволен выступлением сборной страны на чемпионате мира-2018​. Австралийцы заняли последнее место в группе С, набрав лишь одно очко (ничья с Данией).

- Наша кампания на этом чемпионате мира завершилась, но будет новая, – цитирует ТАСС Тернбулла. – Парни отдали все силы, это было потрясающе. Им не повезло, но, насколько я понимаю, таков футбол. Тем не менее Австралия поддерживала их на каждом шагу, мы ими гордимся. Будет новый чемпионат мира, и мы вернемся.

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