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"Прекрасный результат". Сергей Семак - о выступлении сборной России на ЧМ-2018


Главный тренер "Зенита"  Сергей Семак считает, что сборная России достойно выступила на домашнем чемпионате мира. Вчера национальная команда уступила Хорватии в матче 1/4 финала этого турнира (2:2, 3:4 пен.). 

Я думаю, прекрасный результат в любом случае, - сказал Семак в интервью пресс-службе "Зенита". - Конечно, пенальти – это всегда лотерея, и проигрывать по пенальти обидно вдвойне, я понимаю, насколько сложно и ребятам, и тренерскому штабу. Но в любом случае все понимают, что это команда, которой можно гордиться, это прекрасный результат. 

Мы должны сказать спасибо ребятам, которые подарили нам ощущение праздника не только как специалистам, но и как болельщикам, заставили переживать за команду, которая сделала все возможное, добилась максимального результата.

Россия - Хорватия

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-07-08-sergey-semak-priyatno-chto-my-mnogo-zabivaem-no-gorazdo-vazhnee-kachestvo-igry.htm

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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