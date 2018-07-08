"Прекрасный результат". Сергей Семак - о выступлении сборной России на ЧМ-2018

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак считает, что сборная России достойно выступила на домашнем чемпионате мира. Вчера национальная команда уступила Хорватии в матче 1/4 финала этого турнира (2:2, 3:4 пен.).

- Я думаю, прекрасный результат в любом случае, - сказал Семак в интервью пресс-службе "Зенита". - Конечно, пенальти – это всегда лотерея, и проигрывать по пенальти обидно вдвойне, я понимаю, насколько сложно и ребятам, и тренерскому штабу. Но в любом случае все понимают, что это команда, которой можно гордиться, это прекрасный результат.

Мы должны сказать спасибо ребятам, которые подарили нам ощущение праздника не только как специалистам, но и как болельщикам, заставили переживать за команду, которая сделала все возможное, добилась максимального результата.