17:39 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Предыгровая тренировка сборной Хорватии перенесена из-за сильного дождя в Сочи


Сборная Хорватии из-за сильного дождя в Сочи поменяла место предыгровой тренировки перед матчем с Россией.

- Из-за сильного дождя сегодня в Сочи ФИФА изменила место проведения тренировки Хорватии, которая теперь будет проходить на стадионе VSTS Park Arena (Олимпийский проспект, 21), начиная с 19.30 по московскому времени, как и планировалось ранее. Первые 15 минут будут открыты для СМИ, как обычно. Спасибо за понимание, - говориться в заявлении. 

Матч 1/4 финала чемпионата мира межу сборными России и Хорватии пройдет завтра на стадиое "Фишт", начало - 21.00 по московскому времени.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Почему сборная России не тренируется на "Фиште"? Ответ "СЭ" 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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