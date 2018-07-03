Предварительный диагноз Жиркова подтвержден

Сборная России в Твиттере выпустила заявление в связи с травмой полузащитника Юрия Жиркова. Ранее сообщалось, что у 34-летнего игрока подозрение на воспаление сухожилия одной из мышц голени

"Предварительный диагноз Юрия Жиркова подтвержден. В ближайшие дни он будет проходить лечение в расположение сборной. Точные сроки его восстановления на данный момент назвать нельзя", - говорится в сообщении.

На чемпионате мира-2018 Жирков провел 3 матча и сделал 1 результативную передачу.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018: 1/8 финала. Расписание и результаты //

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