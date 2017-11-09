Представлен официальный мяч чемпионата мира 2018 года

В Москве состоялась презентация официального мяча чемпионата мира 2018 года. Его название, Telstar 18, отсылает к мячам, которые использовались во время мировых первенств 1970 (Мексика, Telstar) и 1974 (ФРГ, Telstar Durlast) годов.
Участие в презентации принял капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Форвард отметил, что ему понравился дизайн мяча.
Напомним, чемпионат мира стартует 14 июня, пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону и завершится 15 июля.
Жеребьевка мирового первенства состоится 1 декабря в Москве. На ней сборная России наряду с Бразилией, Бельгией, Германией, Польшей, Францией, Португалией и Аргентиной попадет в первую корзину.
Дизайн мячей предыдущих чемпионатов мира
Russia is ready. Watch the live reveal of the 2018 FIFA World Cup Official Match Ball: https://t.co/gKBGPYrGvI#HereToCreate pic.twitter.com/SFtNDHVtQi– adidas Football (@adidasfootball) 9 ноября 2017 г.
poxi68
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20:18