Представлен официальный мяч чемпионата мира 2018 года

В Москве состоялась презентация официального мяча чемпионата мира 2018 года. Его название, Telstar 18, отсылает к мячам, которые использовались во время мировых первенств 1970 (Мексика, Telstar) и 1974 (ФРГ, Telstar Durlast) годов.

Участие в презентации принял капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Форвард отметил, что ему понравился дизайн мяча.

Напомним, чемпионат мира стартует 14 июня, пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону и завершится 15 июля.

Жеребьевка мирового первенства состоится 1 декабря в Москве. На ней сборная России наряду с Бразилией, Бельгией, Германией, Польшей, Францией, Португалией и Аргентиной попадет в первую корзину.

Дизайн мячей предыдущих чемпионатов мира