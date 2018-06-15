15:20 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Представители сборной Мексики встретились с Черчесовым


Представители административного штаба сборной Мексики сегодня посетили базу национальной команды России, где встретились с главным тренером Станиславом Черчесовым

- Только что базу сборной России посетили представители административного штаба сборной Мексики, которая тренируется в Новогорске на базе ФК "Динамо", - сообщается в официальном Твиттере российской команды.

Сборная Мексики сыграет в группе F с командами Германии (17 июня, Москва, "Лужники"), Кореи (23 июня, Ростов) и Швеции (27 июня, Екатеринбург).

Все о чемпионате мира по футболу-2018 

Опрос

Кто выиграет чемпионат мира по футболу-2018?
голосовать
К комментариям
2
Материалы других СМИ