Представители сборной Мексики встретились с Черчесовым

Представители административного штаба сборной Мексики сегодня посетили базу национальной команды России, где встретились с главным тренером Станиславом Черчесовым.
- Только что базу сборной России посетили представители административного штаба сборной Мексики, которая тренируется в Новогорске на базе ФК "Динамо", - сообщается в официальном Твиттере российской команды.
Только что базу сборной России посетили представители административного штаба сборной Мексики, которая тренируется в Новогорске на базе ФК "Динамо". pic.twitter.com/xthaw4bhQ0– Сборная России (@TeamRussia) 15 июня 2018 г.
Сборная Мексики сыграет в группе F с командами Германии (17 июня, Москва, "Лужники"), Кореи (23 июня, Ростов) и Швеции (27 июня, Екатеринбург).
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