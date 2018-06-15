Представители сборной Мексики встретились с Черчесовым

Представители административного штаба сборной Мексики сегодня посетили базу национальной команды России, где встретились с главным тренером Станиславом Черчесовым.

- Только что базу сборной России посетили представители административного штаба сборной Мексики, которая тренируется в Новогорске на базе ФК "Динамо", - сообщается в официальном Твиттере российской команды.

Только что базу сборной России посетили представители административного штаба сборной Мексики, которая тренируется в Новогорске на базе ФК "Динамо". pic.twitter.com/xthaw4bhQ0 – Сборная России (@TeamRussia) 15 июня 2018 г.

Сборная Мексики сыграет в группе F с командами Германии (17 июня, Москва, "Лужники"), Кореи (23 июня, Ростов) и Швеции (27 июня, Екатеринбург).

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