Представители сборной Египта дали высокую оценку тренировочной базе в Грозном

Делегация Национальной футбольной ассоциации Египта во главе с менеджером сборной дала высокую оценку готовности тренировочной базы в Грозном. Команда для размещения во время чемпионата мира-2018 выбрала гостиницу The Local Hotel, которая находится рядом с базой "Ахмат-Арена".

- В ходе визита в Грозный представители Национальной футбольной ассоциации Египта во главе с менеджером команды посетили тренировочную площадку стадиона "Ахмат-Арена", на котором футболисты будут готовиться к ЧМ-2018, гостиницу, аэропорт, даже центральный рынок и гипермаркет посмотрели на наличие определенных продуктов, - приводит ТАСС слова министра спорта Чечни Муслима Даудова. - По итогам они дали высокую оценку готовности тренировочной базы принять команду - участницу чемпионата мира.