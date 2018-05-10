18:43 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Представители сборной Египта дали высокую оценку тренировочной базе в Грозном


Делегация Национальной футбольной ассоциации Египта во главе с менеджером сборной дала высокую оценку готовности тренировочной базы в Грозном. Команда для размещения во время чемпионата мира-2018 выбрала гостиницу The Local Hotel, которая находится рядом с базой "Ахмат-Арена".

В ходе визита в Грозный представители Национальной футбольной ассоциации Египта во главе с менеджером команды посетили тренировочную площадку стадиона "Ахмат-Арена", на котором футболисты будут готовиться к ЧМ-2018, гостиницу, аэропорт, даже центральный рынок и гипермаркет посмотрели на наличие определенных продуктов, - приводит ТАСС слова министра спорта Чечни Муслима Даудова. - По итогам они дали высокую оценку готовности тренировочной базы принять команду - участницу чемпионата мира.

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http://tass.ru/sport/5190889

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