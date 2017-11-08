Представители дипмиссий высоко оценили "Екатеринбург Арену"

Представители дипломатических миссий посетили с экскурсией стадион чемпионата мира-2018 в Екатеринбурге, сообщает Welcome 2018. На арене побывали сотрудники консульств Италии, Германии, Великобритании, США, Франции, Китая, Белоруссии, Таджикистана, Болгарии и Азербайджана. Гостям продемонстрировали отреставрированные исторические элементы стадиона, временные трибуны, скайбоксы, а также микст-зону, пресс-центр и помещения для команд. На объекте завершаются работы по монтажу архитектурной подсветки – она заработает в конце ноября.

- Я могу наблюдать, как изменился этот стадион, какие работы здесь были проведены, буквально из окна собственной квартиры. Хочу сказать, насколько замечательным стал этот объект. Посмотрите: еще 9 месяцев до начала игр, а объект уже почти готов. Я нисколько не сомневаюсь, что работа на стадионе будет завершена в срок, - сказал генконсул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль.

- Поистине потрясающее сооружение, – сказал генконсул Великобритании в Екатеринбурге Мартин Феннер. – Я был бы счастлив, если бы любая из команд Великобритании, которая пройдет квалификацию, играла здесь. Уже сейчас нахождение на этом месте создает отличное настроение, хотя здесь нет еще болельщиков. С нетерпением жду начала игр чемпионата мира, чтобы увидеть их собственными глазами.

"Екатеринбург Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру соперников сборной России по группе A.