Председатель Федерации футбола Исландии: "На ЧМ-2018 наших болельщиков будет не меньше, чем во Франции"

Председатель Федерации футбола Исландии (KSI) Гудни Бергссон сообщил, что в стране проданы все авиабилеты на рейсы в Россию на время проведения чемпионата мира 2018 года, куда сборная попала впервые в своей истории. Исландия - самая маленькая по населению страна (около 330 тысяч человек. - Прим. "СЭ"), выходившая на мировые первенства.

Напомним, что на прошедший во Франции летом 2016 года чемпионат Европы приехали около 8 процентов населения страны.

- Надеемся, что в Россию приедет не меньше исландских болельщиков, чем было на Евро во Франции, - цитирует ТАСС Бергссона. - Возможно, им придется несколько труднее в плане перемещений, все-таки Россия самая большая страна в мире, но это не помешает фанатам из Исландии приехать на чемпионат мира. Их будет много, но точную цифру сейчас трудно назвать.

Это необыкновенный опыт для наших жителей и дело касается не только футбола. В России есть что посмотреть, здесь много памятников архитектуры и богатое культурное наследие. Многие исландские болельщики руководствовались этим фактором при принятии решения ехать на чемпионат мира.

У нас проданы все авиабилеты в Россию на время чемпионата мира, поэтому нам предстоит пустить дополнительные рейсы, чтобы все желающие смогли добраться до России. Мы оптимистично смотрим на решение этой проблемы.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 12 стадионов в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Жеребьевка мирового первенства пройдет 1 декабря в Москве.