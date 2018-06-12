Правозащитники недовольны общением Салаха с Кадыровым

Правозащитная организация Human Rights Watch выразила возмущение тем, что лидер сборной Египта Мохамед Салах прибыл на тренировку команды в Грозном с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Он посетил отель, где живет сборная Египта, и попросил Салаха спуститься к нему. Они договорились вместе поехать на тренировку египтян, куда прибыли под овации болельщиков. Правозащитные организации отреагировали на это резко негативно, поскольку считают, что в Чечне есть проблемы с правами человека, а Салах своим общением с Кадыровым создает главе региона позитивный имидж.

– Кадыров пытается извлечь выгоду из того, что в Чечне базируется команда, чтобы повысить свой статус, – цитирует АР заместителя директора Human Rights Watch Рэйчел Денбер. – Его действия были на сто процентов предсказуемыми. Он хочет быть в центре внимания. Этот человек безжалостно действует в Чечне, пытается уничтожить любую работу в области прав человека.

Представители египетской делегации отметили, что довольны Грозным как местом проживания команды. От комментариев по поводу общения Салаха и Кадырова они воздержались. Как и ФИФА.

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