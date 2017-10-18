Правительство РФ утвердило изменения в составе координационного совета чемпионатм мира 2018 года

Правительство Российской Федерации утвердило изменения в составе координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира 2018 года, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. В обновленный список вошли действующие главы регионов, в которых состоятся матчи мирового первенства.

Так, в состав совета вошли врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, сменивший на этом посту Николая Меркушкина, а также врио главы Нижегородской области Глеб Никитин, который сменил Валерия Шанцева.

Напомним, матчи турнира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.