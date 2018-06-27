"Правильное поведение". Как болельщики реагируют на действия Марадоны на матче Нигерия - Аргентина

Болельщики сборной Аргентины, а также нигерийцы очень остро восприняли поведение легендарного в прошлом футболиста Диего Марадоны на чемпионате мира в России. Как отмечают пользователи социальных сетей, чемпион мира 1986 года ведет себя постыдно. Фанаты не хотят, чтобы экс-нападающий национальной команды представлял Аргентину в таком свете.

Напомним, что Марадона за время проведения ЧМ-2018 постоянно попадает в новостные ленты СМИ из-за своего вызывающего поведения. Во время вчерашнего матча Нигерия – Аргентина (1:2), например, он бурно и не стесняясь в выражениях выражал эмоции, а также показал два средних пальца после победного гола. В перерыве встречи ему стало плохо и пришлось вкалывать адреналин.

– Диего Марадона не представляет меня как аргентинца. Мне просто стыдно из-за него, – написал в Твиттере один из аргентинских болельщиков.

– Не могу поверить, что кто-то может поддерживать Марадону за такое. Он всего на пару лет старше моего отца, а вместо того, чтобы просто праздновать гол своей команды, он орет на нигерийских парней, которым в среднем 24 года, – отмечает другой болоельщик.

– "Правильное" поведение, – пишет очередной возмущенный аргентинец.

– Хорошо, что обратили внимание на это отвратительное поведение Марадоны, который ругается и обзывается. Нигерийские фанаты оскорблены этим и считают, что такое поведение не может отражать духа игры, – возмущается один из нигерийских болельщиков.

– Я потеряла всякое уважение к Марадоне за оскорбления в наш адрес. Я воприняла это лично, – написала нигерийская девушка.

Diego Maradona does not represent me as Argentinian. I’m ashamed by him. – Guy from Argentina (@AngryArgie) 26 июня 2018 г.

@rioferdy5 well done for calling out the disgusting behaviour of #maradona swearing and calling out Puto! When Argentina scored! #Nigerian fans see that as an insult and not in the spirit of the game #WorldCup – Donmagik (@Donmagik1) 26 июня 2018 г. I lost every respect I had for maradona for swearing at us. I took it personally – Tori in The Mourning (@Victoire_u) 26 июня 2018 г.

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