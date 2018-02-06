Пожарные ликвидировали условное возгорание на "Арене Химки"

На "Арене Химки" прошли пожарные учения, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области. Учения были организованы в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. "Арена Химки" станет одной из тренировочных площадок для участников турнира.

- Здесь будет тренироваться одна из команд, которые прибудут к нам на чемпионат. Массовых мероприятий здесь планируется два: это товарищеский матч и открытая тренировка, ожидается присутствие до 8 тысяч зрителей, поэтому необходимо организовать взаимодействие всех структур. И сегодня мы проводим учения совместно с полицией, ГИБДД, пожарными и спасателями, сотрудниками Центра медицины катастроф, представителями объекта и администрации Химок, - пояснил начальник Управления подготовки и применения пожарно-спасательных сил ГУ МЧС России по Московской области Вадим Беловошин.

По легенде на стадионе проходил футбольный матч, на трибунах был аншлаг. В результате короткого замыкания в медицинском кабинете произошло возгорание аппаратуры и мебели, огонь распространился по всему помещению.

Пожарные спасли двух условных "пострадавших": двоих вывели по лестнице, еще двоих эвакуировали с крыши.

- В проведении учений было задействовано более 100 человек и 17 единиц техники, на спасение пострадавших и ликвидацию условного возгорания было затрачено 20 минут, , - рассказал Беловошин. - По временным показателям все прошло достаточно хорошо. Для нескольких подразделений пришлось делать специальные вводные, искусственно усложнять ситуацию, чтобы они смогли показать свои навыки по спасению людей.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.