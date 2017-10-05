Пожар на стадионе "Нижний Новгород". Видео

Произошел пожар на арене "Нижний Новгород", возводящейся к чемпионату мира 2018 года, он был ликвидирован, пострадавших нет. На стадионе, рассчитанном на 45 тысяч зрителей, пройдут шесть матчей турнира. В дальнейшем стадион будет использоваться для проведения различных массовых мероприятий.

– Примерно в 16.30 произошло возгорание в секторе "А". Собственными силами оно было ликвидировано в течение 20-30 минут, – приводит "Р-Спорт" слова представителя генерального подрядчика. – Пострадавших нет, на ход строительства арены происшествие не повлияло, причины выясняются.

При выполнении сварочных работ в комментаторской кабине от искры загорелся полистирол на полу, который в свою очередь дал сильное задымление. Локальный очаг возгорания удалось оперативно ликвидировать с помощью огнетушителей.