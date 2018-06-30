Потерянный багаж сборной Уругвая доставили команде

Сборная Уругвая получила багаж, который был утерян по дороге из Нижнего Новгорода в Сочи. Ранее появилась информация, что у уругвайцев пропали пять чемоданов с личными вещами и документами, причем обнаружили это уже в аэропорту Сочи. После обращения сочинских полицейских в нижегородский аэропорт выяснилось, что багаж лежит в камерах хранения, где его забыли грузчики.

"Изначально было известно, что в чартер сборной Уругвая частично не поместится багаж, принадлежащий сопровождающим лицам. Поэтому вчера перед отправлением команды из аэропорта Стригино на матч 1/8 финала в Сочи менеджеры сборной обратились к представителям аэропорта с просьбой отправить несколько единиц багажа одним из следующих рейсов. Эта просьба была успешно выполнена и оставшиеся сумки были доставлены в отель команды в Сочи", - приводит "Р-Спорт" заявление оргкомитета "Россия-2018".

В Сочи Уругвай проведет матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Португалии.

Уругвай - Португалия: чемпионат мира по футболу, 30 июня 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское) //

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