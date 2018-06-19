Пострадавший английский болельщик: "До приезда "скорой помощи" мне помогали жители Волгограда, они были очень добры ко мне"

Английский болельщик, который попал в больницу после ДТП в Волгограде, рассказал о случившемся. Накануне в матче ЧМ-2018 сборная Англии обыграла сборную Туниса (2:1).

- Пока не приехала "скорая помощь" мне помогали местные жители, - цитирует пострадавшего "Комсомольская правда". - Они были очень добры ко мне, а волгоградская больница встретила меня на высшем уровне. Диагностика и лечение здесь на таком же высоком уровне, как в Европе.

Англичанин арендовал легковой автомобиль и отправился в Волгоград поболеть за свою команду. В районе поселка Чапурники он не справился с управлением, его автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся. Водители, ставшие очевидцами аварии, помогли болельщику выбраться из машины, и вызвали к месту аварии сотрудников ГИБДД и "скорую помощь". Медики диагностировали у него несколько переломов и сотрясение мозга. Он не смог прибыть на матч, но посмотрел игру по телевизору.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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