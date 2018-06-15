Постпреды ООН отметили начало ЧМ-2018, переодевшись в футболки своих сборных

В штаб-квартире ООН, расположенной в Нью-Йорке, постоянные представители стран при международной организации отметили начало ЧМ-2018, облачившись в футбольную форму своих национальных сборных. Политики устроили спортивную фотосессию с мячом.
Затем генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш передал мяч постпреду РФ Василию Небензе, как представителю страны, сборная которой победила в первом матче турнира.
В стартовом матче чемпионата мира-2018 сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0).
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Сборная России на чемпионате мира по футболу