Постекоглу примет решение о продлении контракта со сборной Австралии на следующей неделе

Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу заявил, что пока не принял решение о том, продолжил ли он возглавлять команду в следующем году. Специалист возглавляет "соккеруз" с 2013 года, под его руководством команда пробилась на чемпионат мира 2018 года.

Жеребьевка ЧМ-2018. Как это будет

Ранее 52-летний тренер сказал, что обсудит с семьей, стоит ли ему продолжать работу с национальной командой.

– Все произойдет очень быстро. Я приму это решение на неделе, – цитирует Рейтер Постекоглу. – Я буду учитывать, что лучше для команды. Я обсужу все на этой неделе. Так что, как я и сказал, это будет быстрое решение.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

Жеребьевка турнира, при которой сборная Австралии вместе с Сербией, Нигерией, Японией, Марокко, Панамой, Кореей и Саудовской Аравией попала в четвертую корзину, состоится 1 декабря в Москве.