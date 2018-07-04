Посольство Великобритании прокомментировало осквернение памятника Черенкову

Посольство Великобритании в РФ ответило на запрос "СЭ" по поводу поведения болельщика Руфуса Холла, накануне осквернившего памятник Федору Черенкову у стадиона "Спартак" перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018 Колумбия – Англия.

Фанат написал на памятнике Черенкову слово England. Надпись оперативно стерли.

- Наша официальная позиция, которую мы неоднократно высказывали, а также отмечали в нашем Travel Advice, заключается в том, чтобы все граждане Соединенного Королевства были хорошими гостями в России, а также уважали местные традиции и законы, - говорится в сообщении диппредставительства. - Вопросы по санкциям в отношении данного болельщика, не лежат в компетенции Посольства Великобритании в Москве и относятся к правоохранительным органам России и Великобритании.

Напомним, что Холл был задержан службами правопорядка, после чего в распоряжение "СЭ" оказалось видео, в котором болельщик извинился за свой поступок. Сегодня стало известно, что московский суд оштрафовал хулигана на три тысячи рублей. Позже он предоставил квитанцию об оплате. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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