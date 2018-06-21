Посольство: "С болельщиками Саудовской Аравии в Ростове не было никаких инцидентов"

С болельщиками сборной Саудовской Аравии, приехавшими в Ростов-на-Дону на матч с командой Уругвая (0:1), за время пребывания в городе не случилось ни одного серьезного инцидента. Об этом сообщили в посольстве Саудовской Аравии в Москве.

- Никаких инцидентов с болельщиками сборной Саудовской Аравии в Ростове-на-Дону отмечено не было, никто из них не терял свои паспорта. У нас все в порядке. Сколько граждан Саудовской Аравии приехало на матч с командой Уругвая? Мы пока не можем предоставить такую информацию, - приводит ТАСС сообщение посольства.

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