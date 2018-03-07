Посольство России в Лондоне ответило на угрозы главы МИД Великобритании о бойкоте ЧМ-2018

Посольство РФ в Лондоне отреагировало на угрозы министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который отметил, что англичане могут бойкотировать ЧМ-2018. Он сделал такое заявление после того, как неизвестные пытались отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

– На нас произвело впечатление заявление министра иностранных дел в парламенте, – говорится в сообщении посольства РФ. – Он говорил так, будто расследование уже закончилось, и Россия признана ответственной за то, что произошло в Солсбери. Мы сожалеем, что вместо нормального официального разъяснения по этому вопросу министр решил угрожать России возмездием. Похоже, сценарий еще одной антироссийской кампании уже написан.

Ранее стало известно об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Скрипаль был обвинен в шпионаже в пользу Великобритании, впоследствии осужден за госизмену в 2006 году, а позже обменян на задержанных в США граждан России.

Сегодня Джонсон заявил, что "на данный момент тяжело представить, что приезд в Россию британских представителей на ЧМ может пройти в нормальном режиме, если причастность РФ к инциденту в Солсбери будет доказана".