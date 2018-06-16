Посольство Мексики подтвердило информацию о пострадавших в Москве

Посольство Мексики в России подтвердил, что в результате ДТП в Москве на улице Ильинка пострадали две гражданки страны.
- В связи с инцидентом, произошедшим сегодня в центральной части Москвы, сообщаем, что две гражданки Мексики получили незначительные телесные повреждения, - сообщает твиттер посольства. - Их состояние здоровья стабильное, им ничего не угрожает. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь и консульскую поддержку.
En relación con el incidente ocurrido hoy en el centro de Moscú, se informa que dos ciudadanas mexicanas resultaron con lesiones leves y que su estado de salud se reporta como estable y fuera de peligro.– Embamex Rusia (@EmbaMexRus) 16 июня 2018 г.
Ранее сообщалось, что предполагаемый виновник аварии ездил с правами, выданными в Киргизии в 2013 году. В Москве на этот момент находится множество болельщиков различных команд, участвующих в ЧМ-2018.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/