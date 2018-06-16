22:52 16 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Посольство Мексики подтвердило информацию о пострадавших в Москве


Посольство Мексики в России подтвердил, что в результате ДТП в Москве на улице Ильинка пострадали две гражданки страны.

- В связи с инцидентом, произошедшим сегодня в центральной части Москвы, сообщаем, что две гражданки Мексики получили незначительные телесные повреждения, - сообщает твиттер посольства. -  Их состояние здоровья стабильное, им ничего не угрожает. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь и консульскую поддержку.

Ранее сообщалось, что предполагаемый виновник аварии ездил с правами, выданными в Киргизии в 2013 году. В Москве на этот момент находится множество болельщиков различных команд, участвующих в ЧМ-2018.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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